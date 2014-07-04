Тарута предложил переселить из Донецка в Мариуполь дипломатов Польши и Германии

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Таким образом, Тарута надеется привлечь в Мариуполь зарубежных инвесторов.

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По его словам, такой шаг даст понятный сигнал европейским компаниям о том, что Мариуполь – мирный и безопасный город, в который можно инвестировать.