Тарута предложил переселить из Донецка в Мариуполь дипломатов Польши и Германии

03:42, 04 июля 2014
Политика
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Глава Донецкой обладминистрации Сергей Тарута предложил перенести консульства Польши и Германии в Мариуполь.

Тарута

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Таким образом, Тарута надеется привлечь в Мариуполь зарубежных инвесторов.

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По его словам, такой шаг даст понятный сигнал европейским компаниям о том, что Мариуполь – мирный и безопасный город, в который можно инвестировать.

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