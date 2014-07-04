Тарута предложил переселить из Донецка в Мариуполь дипломатов Польши и Германии
03:42, 04 июля 2014Политика
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Глава Донецкой обладминистрации Сергей Тарута предложил перенести консульства Польши и Германии в Мариуполь.
Тарута предложил переселить из Донецка дипломатов Польши и Германии
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
Таким образом, Тарута надеется привлечь в Мариуполь зарубежных инвесторов.
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По его словам, такой шаг даст понятный сигнал европейским компаниям о том, что Мариуполь – мирный и безопасный город, в который можно инвестировать.
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