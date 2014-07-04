Шуфрич заявил, что восстановление АТО сорвало переговоры с террористами

Об этом в эфире телеканала Украина заявил народный депутат Нестор Шуфрич.

По его словам, 30 июня ночью переговорщики готовились или через Ростов-на-Дону, или через Запорожье ехать на третью встречу с "лидерами" ДНР и ЛНР.

"В 22:30 неожиданно для всех нас было прервано перемирие, и была возобновлена активная фаза антитеррористической операции. В этих условиях говорить о поездке в Донецк, тем более, с иностранными представителями, не приходилось, хотя мы выразили свою готовность ехать", - заявил Шуфрич.

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Депутат рассказал, что он с Виктором Медведчукмо на протяжении месяца не единожды ездили в Донецк и Луганск.

"Но когда это касалось лично нас — это был один вопрос, когда это стало касаться более широкого круга людей — то было принято решение искать более безопасное место для встреч", - подчеркнул он.

По словам Шуфрича, от проведения переговоров в Минске отказались, из-за преждевременного появления этой информации в СМИ.

"Сегодня ищется возможность для безопасной встречи группы с лидерами ДНР и ЛНР. Надеемся, она состоится в ближайшие дни", - отметил нардеп.