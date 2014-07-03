В Краматорске боевики убили мужчину, который не захотел отдать им автомобиль
21:46, 03 июля 2014Политика
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В Краматорске Донецкой области от рук боевиков погиб работник промышленного предприятия ОАО «Энергомашспецсталь», который не захотел отдавать им свой автомобиль.
REUTERS
Об этом УНИАН сегодня сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.
Читайте такжеВ Донецке тело похищенного боевиками мужчины обнаружили в багажнике автомобиля - милицияСогласно сообщению, от рук боевиков погиб работник ОАО «Энергомашспецсталь», который «вступил в бой с террористами после отказа отдать им собственный автомобиль».
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