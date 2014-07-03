Саперы проверяют здание областного управления МВД в Донецке

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сотрудники взрывотехнической службы проверяют помещения главка на наличие взрывоопасных устройств, которые могут быть умышленно оставлены боевиками после первоиюльских событий", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке в результате обстрела УМВД ранены 20 человек – мэрТакже в МВД напомнили, что служба «102» работает в штатном режиме, принимая от граждан сообщения о правонарушениях и незамедлительно на них реагируя.