Саперы проверяют здание областного управления МВД в Донецке
16:04, 03 июля 2014Политика
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На сегодняшний день административное здание ГУМВД Украины в Донецкой области находится под контролем милиции.
В здании облМВД Донецка ищут взрывные устройства / Фото: А.Глушков
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Сотрудники взрывотехнической службы проверяют помещения главка на наличие взрывоопасных устройств, которые могут быть умышленно оставлены боевиками после первоиюльских событий", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Донецке в результате обстрела УМВД ранены 20 человек – мэрТакже в МВД напомнили, что служба «102» работает в штатном режиме, принимая от граждан сообщения о правонарушениях и незамедлительно на них реагируя.
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