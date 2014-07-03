В Луганском аэропорту два человека подорвались на мине - горсовет

Об этом сообщает пресс-служба Луганского городского совета, ссылаясь на данные отдела по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Департамента обеспечения жизнедеятельности города горсовета.

«2 июля в районе аэропорта на мине подорвались двое людей, в результате произошедшего один человек погиб, еще один с множественными травмами и ожогами доставлен в Луганскую областную клиническую больницу», - сообщает пресс-служба.

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Также, по ее данным, в разных частях города в результате конфликтных ситуаций были ранены три мирных жителя. С различными ранениями конечностей пострадавшие госпитализированы в больницу №2.

Все коммунальные и экстренные службы города функционируют в обычном режиме, стабильно работает общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки и заправки.