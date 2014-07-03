На Харьковщине все мосты и дамбы взяты под усиленную охрану

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом председатель ХОГА Игорь Балута сказал во время рабочей поездки в Балаклейский район.

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По его словам, сейчас под особым контролем находятся семь мостов через Северский Донец, а также все плотины.

Балута также подчеркнул, что на сегодня самая главная задача для Харьковщины - не допустить диверсионно-разведывательных групп на территорию Харькова и области.

Председатель ОГА отметил, что ответственные руководители откорректировали план защиты административного границе Харьковщины и на этой неделе начали его реализацию.