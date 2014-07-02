В Украину прибудет очередная группа наблюдателей ОБСЕ

16:58, 02 июля 2014
Политика
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На этой неделе в Украину прибывает очередная группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ОБСЕ увеличит миссию наблюдателей / фото Facebook ОБСЕ

"Мы рады приветствовать новую группу наблюдателей на этой неделе. Вскоре они будут направлены в 10 городов Украины", - говорится на странице миссии в соцсети, передает "Европравда".

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В пресс-службе миссии сообщили, что после прибытия этой группы количество наблюдателей составит около 300 человек. Наблюдатели работают в разных регионах Украины, в частности на востоке страны.

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