В ОБСЕ не исключают смены конфигурации мониторинговой миссии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Вене заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Пресс-конференция была посвящена вопросу освобождения наблюдателей миссии ОБСЕ, которые содержались в заложниках боевиками на востоке Украины.

По словам Хуга, реагируя на ситуацию в сфере безопасности, ОБСЕ может изменить конфигурацию миссии, но продолжит свое присутствие в Луганской и Донецкой областях.Читайте такжеТеррористы освободили наблюдателей ОБСЕ в Луганской области

«Реагируя на ситуацию в сфере безопасности, мы можем изменить конфигурацию наших команд, но мы продолжим наше присутствие в обоих регионах Украины. По состоянию на сегодняшний день в составе 10 мониторинговых команд у нас находятся 250 наблюдателей из 40 стран-участниц. Мы ожидаем того дня, когда мы сможем работать в полную силу. Но для того, чтобы это произошло, нужен ряд улучшений. Нам нужно, чтобы исчезли оружие и контрольно-пропускные пункты, и нам нужна свобода передвижения», - сказал он.

Представитель ОБСЕ отметил, что миссия «намерена оставаться, потому что важно помочь Украине».

По словам Хуга, безопасность его коллег является предметом «обеспокоенности номер один». «Мы надеемся, что деэскалация на востоке Украины продолжится. Мы призываем все стороны к максимальному воздержанию, и мы хотим увидеть конец кровопролитию», - отметил он.Читайте такжеОсвобожденные наблюдатели Луганской группы ОБСЕ прибыли в Вену

Комментируя по просьбе журналистов сообщения о гибели российского телеоператора под Донецком, представитель ОБСЕ сказал: «Миссия многократно призывала все стороны воздерживаться. Мы хотим видеть конец кровопролитию в восточной Украине, уважать свободу передвижения и права журналистов. Это не задача миссии - давать оценку, поддерживается ли прекращение огня. У нас есть команды в Донецке и Луганске. И если команда будет наблюдать нарушение прекращения огня, она будет об этом докладывать».