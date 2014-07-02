В Краматорске террористы обстреляли частный сектор из «Града» - СМИ

Во вторник, около полуночи, Краматорск был обстрелян из установки «Град». Пострадали около 30 частных жилых домов, часть из них уничтожены. Об этом «ОстроВу» сообщают источники в городе.

Два залпа из захваченной террористами базы «Бакалея» в районе «КПД» были сделаны с десятиминутным интервалом. Первый - в 23.35.

Сразу несколько источников отмечают, что то ли из-за неумения обращаться с такой техникой, то ли намеренно, но залпами накрыло исключительно мирные районы, где нет украинских военных. Наибольшие разрушения получили поселок Веселый, улицы Урицкого и Уфимская.

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По данным, которые не представляется возможным проверить, погибло 5 мирных жителей.

Еще один источник сообщает, но также голословно, что из-за неправильного управления установки «Град» она загорелась и была уничтожена.