В Краматорске террористы обстреляли частный сектор из «Града» - СМИ
Залпами накрыло исключительно мирные районы, где нет украинских военных.
Во вторник, около полуночи, Краматорск был обстрелян из установки «Град». Пострадали около 30 частных жилых домов, часть из них уничтожены. Об этом «ОстроВу» сообщают источники в городе.
Два залпа из захваченной террористами базы «Бакалея» в районе «КПД» были сделаны с десятиминутным интервалом. Первый - в 23.35.
Сразу несколько источников отмечают, что то ли из-за неумения обращаться с такой техникой, то ли намеренно, но залпами накрыло исключительно мирные районы, где нет украинских военных. Наибольшие разрушения получили поселок Веселый, улицы Урицкого и Уфимская.
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По данным, которые не представляется возможным проверить, погибло 5 мирных жителей.
Еще один источник сообщает, но также голословно, что из-за неправильного управления установки «Град» она загорелась и была уничтожена.