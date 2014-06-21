Украинские военные подбили два вражеских "Града"

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил и. о. руководителя Генштаба по работе с личным составом ВСУ, генерал-майор Александр Розмазнин.

Розмазнин, в частности, спрогнозировал, что благодаря такой ситуации количество прорывов с российской стороны через госграницу уменьшится.

"Я думаю, что такой информации будет с каждым днем все меньше и меньше", - заявил генерал-майор.

Он предупредил, что все, что попытается нелегально пересечь линию границы нашего государства, будет уничтожаться огнем наших артиллерийских систем.

"Их достаточно", - заверил Розмазнин.

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Он также рассказал, что на нашей территории работают несколько вражеских артиллерийских систем залпового огня БМ-21 "Град".

"Мы уже две системы уничтожили. Определили, что это системы, которые входят в состав 17-й отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется на территории Чечни", - уточнил представитель ВСУ.

Розмазнин подчеркнул, что остальные шесть машин также находятся под постоянным прицелом украинской артиллерии.