Мэр Донецка выступает против введения особого режима в городе

Донецкий городской голова Александр Лукьянченко во время пресс-конференции прокомментировал предложение министра МВД Арсена Авакова ввести в Донецке особый режим, сообщают "Новости Донбасса".

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"Я против введения каких-либо режимов. Должен быть диалог. Лучше самый плохой мир, чем война. Как пример вчера, во время начала АТО, под обстрел попала маршрутка, погибли люди. Это цена которую платят люди за то, что политики хотят воевать. Я считаю, что выход из ситуации на самом высоком уровне между государствами Украина и Россия", - сказал мэр.