Луценко увидел признаки "войны демократов" образца 2005 года

Об этом в программе "Свобода Слова" на телеканале ICTV сказал советник президента Юрий Луценко, сообщает сайт 3-я Республика.

"Во время своих предвыборных поездок Петр Порошенко обещал людям перезагрузить украинский парламент как того и требовал Майдан. Это - его предвыборное обязательство. В новой Украине желание людей является законом", - отметил политик.

По мнению Луценко, досрочные парламентские выборы, как и обещал президент, состоятся в конце октября, хотя уже сейчас сложилась ситуация, когда Верховная Рада всячески сопротивляется своему роспуску. А некоторые действия Кабмина указывают на то, что Украина оказывается в ситуации "домашней войны демократов", которая уже была в 2005 году.

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"Парламент сегодня согласился не идти на" каникулы "не столько из желания помочь президенту, как из-за страха, что летом Верховную Раду могут распустить. Вместе с тем депутаты заблокировали рассмотрение внесенных главой государства изменений в Конституцию и не приступили к рассмотрению законопроекта о выборах в парламент по открытым спискам", говорит Луценко.

По его словам, в это время Кабмин медлит с внесением кандидатур на должности председателей областных администраций.

"Украина снова оказывается в ситуации домашней войны демократов образца 2005 года, которую немедленно надо прекращать ", - признал политик.

Луценко выразил надежду, что политические силы - союзники на Майдане - уже в четверг реализуют свое многолетнее обещание избирателям и введут новую избирательную систему, - с открытыми списками.