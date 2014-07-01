На Донетчине с постамента угнали еще один танк (фото)

Неизвестные вывезли нерабочий танк из сквера «Юбилейный», сообщает Дружковка новости.

Танк Т-34-85 был установлен в 1977 году в память о воинах-освободителях Дружковки. Примечательно, что танк не на ходу и боевая часть (пушка) нерабочая.Читайте такжеНа Донетчине с постамента угнали танк

По состоянию на 1 июля Дружковка контролируется представителями ДНР, подчеркивают в издании.