На Донетчине с постамента угнали еще один танк (фото)

14:40, 01 июля 2014
Политика
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В Дружковке неизвестные вывезли из сквера нерабочий танк.

Фото: druzhko.org

Неизвестные вывезли нерабочий танк из сквера «Юбилейный», сообщает Дружковка новости. 

Танк Т-34-85 был установлен в 1977 году в память о воинах-освободителях Дружковки. Примечательно, что танк не на ходу и боевая часть (пушка) нерабочая.Читайте такжеНа Донетчине с постамента угнали танк 

По состоянию на 1 июля Дружковка контролируется представителями ДНР, подчеркивают в издании.

Фото: druzhko.org

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