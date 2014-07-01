На Донетчине с постамента угнали еще один танк (фото)
14:40, 01 июля 2014Политика
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В Дружковке неизвестные вывезли из сквера нерабочий танк.
На Донетчине неизвестные вывезли из сквера нерабочий танк/ Фото: druzhko.org
Неизвестные вывезли нерабочий танк из сквера «Юбилейный», сообщает Дружковка новости.
Танк Т-34-85 был установлен в 1977 году в память о воинах-освободителях Дружковки. Примечательно, что танк не на ходу и боевая часть (пушка) нерабочая.Читайте такжеНа Донетчине с постамента угнали танк
По состоянию на 1 июля Дружковка контролируется представителями ДНР, подчеркивают в издании.
Фото: druzhko.org
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