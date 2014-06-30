Украинские военные делают все возможное для безопасности журналистов - СНБО

Украинские военные делают все возможное для того, чтобы украинские и зарубежные журналисты, в том числе работающие в зоне АТО, получали всю необходимую информацию и работали в безопасных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

«Деятельность журналистов на территории Украины ничем не ограничивается. Есть законы об информации, о регулировании деятельности СМИ на территории Украины. В зоне АТО журналисты, которые получили аккредитацию в нашей Службе безопасности Украины, работают плечом к плечу с нашими военными. - сказал Лысенко. - И наши военные делают все возможное, чтобы оградить журналистов от ранений и гибели. Делается многое, чтобы украинские и зарубежные журналисты получили как можно больше информации. Однако первостепенна безопасность людей».

Как сообщал УНИАН, 27 июня вечером Президент Украины Петр Порошенко принял решение о продолжении перемирия в зоне АТО еще на 72 часа – до вечера понедельника, 30 июня. Несмотря на перемирие, террористы продолжают вести обстрел позиций сил АТО, а также жилых кварталов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Также, по данным СНБО, боевики пытаются перенести террористические акции в Харьковскую область.

Читайте такжеСНБО: решение о продлении АТО или режима перемирия будет принято сегодня до 22.00 В ночь на 30 июня в Донецке погиб оператор российского «Первого канала» Анатолий Клян. Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по факту его гибели. Расследование ведется по ч. 1 ст.115 Криминального кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Установлено, что оператор российского телеканала получил проникающее ранение брюшной полости, находясь в районе военной части возле поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Журналист, 1946 года рождения, умер во время реанимационных мероприятий в городской больнице № 18 Донецка.

Для расследования преступления назначена группу процессуальных руководителей. Органами милиции принимаются оперативные меры для установления обстоятельств происшествия. Составлен план первоочередных следственных действий и отрабатываются основные версии. Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области.