Шеремета: Перейти на европейские стандарты можно за месяцы
Привести украинские стандарты в экономике к европейским можно за месяцы.
Об этом заявил министр экономики Павел Шеремета в эфире телеканала Интер, пишет Украинская правда.
"При желании, это можно сделать за годы, месяцы, если быстро организовать работу менеджемента, подтянуть технические регламенты", - сказал он.
По его мнению, самый длительный срок в этом вопросе может занять 2 года.
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Говоря о реакции России на изменение экономического вектора Украины, Шеремета подчеркнул, что правительство рассматривает разные варианты, в том числе и пессимистические сценарии.
Он отметил, что Украина готова садиться за стол переговоров с представителями РФ и обсуждать их "тревоги".
"Большинство из этих тревог - надуманные. Но чтобы это объяснить -з нужно осуждать. Это все же лучше, чем стрелять друг в друга", - подытожил министр.