Путину хочется более длительного прекращения огня

В центре внимания были вопросы продления перемирия на Востоке Украины и реализация мирного плана.

Как сообщает DW.DE со ссылкой на немецкое информагентство dpa, Владимир Путин настоял на продлении уже продленного до 22 часов 30 июня перемирия между украинской армией и боевиками на Востоке Украины. Президент РФ во время разговора высказался на сей раз за долгосрочное прекращение огня.

Пресс-служба Кремля также сообщает о таком призыве на телефонных переговорах, при этом не акцентируя, от кого именно он исходил.

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"К Порошенко был обращен призыв о продлении режима прекращения огня на более длительный срок", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Немецкий канцлер настаивает на назначении миссии ОБСЕ по контролю за украинско-российской границей.

Во время телефонной конференции Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин положительно оценили освобождение из плена сепаратистов наблюдателей ОБСЕ, а также проведения 27 июня в Донецке очередных консультаций между представителями сторон конфликта.

Объявленное президентом Порошенко прекращения огня в течение субботы и воскресенья неоднократно прерывалось пророссийскими повстанцами. В качестве условия для своего приобщения к переговорам сепаратисты самопровозглашенных ДНР и ЛНР потребовали вывода подразделений украинской армии с территории Восточной Украины.