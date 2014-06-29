В сети появилось видео мощного артобстрела горы Карачун
21:20, 29 июня 2014Политика
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Огонь террористов удалось подавить украинским военным.
Гора Карачун / Роман Бочкала / Facebook
В сети Интернет появилось видео сегодняшнего артиллерийского обстрела горы Карачун.
Как сообщал УНИАН, сегодня был самый жесткий и массированный обстрел горы Карачун за все время.
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"Террористы начали лупить из минометов в 11 утра. Наши артиллеристы тут же ответили. В такие моменты положено уходить в укрытие, но они начали ответный огонь. Завязалась артиллерийская дуэль. В результате, через полчаса после начала обстрела, огонь сепаров удалось подавить своим огнем. Такое вот перемирие...", - сообщил журналист Роман Бочкала.
Видео EuroMaydan
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