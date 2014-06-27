Возле административной границы с Херсонской областью увеличивается количество ВС России
14:17, 27 июня 2014Политика
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Возле административной границы с Херсонской областью вооруженные силы РФ сосредотачивают силы и средства.
Возле административной границы с Херсонской областью увеличивается количество ВС России
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера около 23.30 на Арабатскую стрелку на блокпост ВС РФ в районе газораспределительной станции прибыли 2 БТР, 2 БМП, 1 «УАЗ», топливозаправщик, 10 грузовых автомобилей с 4 пушками ВС РФ.Читайте такжеПутин: Украине необходимо обеспечить долгосрочный режим прекращения огня
Соответственно, Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы также провело передислокацию сил и средств в данном районе.
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