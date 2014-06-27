Возле административной границы с Херсонской областью увеличивается количество ВС России

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера около 23.30 на Арабатскую стрелку на блокпост ВС РФ в районе газораспределительной станции прибыли 2 БТР, 2 БМП, 1 «УАЗ», топливозаправщик, 10 грузовых автомобилей с 4 пушками ВС РФ.Читайте такжеПутин: Украине необходимо обеспечить долгосрочный режим прекращения огня

Соответственно, Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы также провело передислокацию сил и средств в данном районе.