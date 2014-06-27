ГПУ проводит расследование по фактам незаконной продажи американских сухпайков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по доверенности ГПУ Министерство внутренних дел Украины провело проверку информации о реализации через Интернет сухих пайков, полученных Украиной в качестве гуманитарной помощи от США в рамках международного сотрудничества. По результатам этой проверки установлено три таких факта.

Так, в Николаевской области задокументирован факт реализации гражданином 45 комплектов сухпайков, которые он приобрел у начальника продовольственного склада одной из воинских частей. Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.198 Уголовного кодекса Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем).Читайте такжеПрокуратура изучает обеспечение продуктами и использование в воинских частях сухпайков

В Одесской области установлен факт реализации частным предпринимателем 5 упаковок сухих пайков американского производства (МRЕ), приобретенных им за 3 тыс. грн (600 грн за упаковку) у военных, которые направлялись на полигон в Николаевскую область.

Кроме того, Главным следственным управлением МВД Украины внесены сведения в ЕРДР по факту разворовывания служебными лицами Министерства обороны по предварительному сговору с работниками ООО «Военторг ДиСи» комплектов сухих пайков по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением).