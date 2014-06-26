Украина поинтересовалась у России, зачем ее пограничники расстреляли своих террористов

Украинские пограничники обратились с официальным запросом к российской пограничной службе по поводу расстрела пограничниками РФ российских боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на пресс-конференции.

В то же время на данный момент Украина не получила никаких объяснений, сказал он.

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Лысенко напомнил, что российские пограничники расстреляли террористов, которые прорывались с территории Украины в Россию.

“Есть зафиксированный случай, когда они пытались сначала на грузовом автомобиле, а затем на другом автомобиле пересечь границу в направлении России. Их не пропустили, более того, они попали под огонь российских пограничников. И, по нашим данным, все погибли”, - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, Госпогранслужба подтвердила расстрел российскими пограничниками боевиков.

В частности, по данным ГПСУ, 25 июня неподалеку от села Провалье Свердловского района Луганской области, в непосредственной близости от линии границы российские пограничники расстреляли «Газель», в которой находились граждане РФ, принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины на стороне сепаратистов.