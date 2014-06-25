Порошенко вручил вдове генерала Кульчицкого грамоту о присвоении ее мужу Героя Украины

Вдове он вручил грамоту о присвоении ее мужу звание Героя Украины и орден "Золотая звезда", сообщает ТСН.

"Насколько важно, когда генерал в атаку идет, не прячась за спины солдат и офицеров. Первый настоящий герой, который это демонстрировал в бою", - отметил Порошенко.

Обстоятельства гибели генерала будут тщательно расследованы, обещает президент. А на примере героизма Сергея Кульчицкого - настоящего боевого, а не кабинетного генерала - воспитывать будущие поколения украинских воинов.

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"В своей инаугурационной речи я сказал, что сделаю все возможное для того, чтобы в Украине звание генерала ассоциировалось с героем, а не коррупционером. Должен сказать, что первый, кто подходит - это уважаемый Сергей Петрович", - признался глава государства.

Генерал-майор Сергей Кульчицкий погиб 29 мая во время Антитеррористической операции на востоке Украины. Он был на борту вертолета, который боевики сбили под Славянском. Тогда погибли 12 военнослужащих.

Генерал Кульчицкий погиб в свой последний день пребывания в зоне АТО.