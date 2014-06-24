РФ будет защищать права русскоязычного населения в Украине - Путин





Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с президентом Австрии, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда будем защищать этнических русских в Украине и ту часть украинского населения, украинского народа, которая чувствует свою неразрывную не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира», - сказал он.

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«Мы, конечно, будем не только внимательно следить, но и соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что вооруженные силы для этого не потребуются», - добавил президент РФ.

По его словам, Россия рассчитывает, что права граждан восточной Украины будут учтены в ходе мирного процесса в этой стране.

«И мы – Россия и я, как глава государства, хотим создать условия для этого мирного процесса. Этим обусловлено то, что я обратился в верхнюю палату российского парламента отменить постановление на право применения Вооруженных сил на Украине, но рассчитываю на то, что мирный процесс будет развиваться в направлении решения вопросов о правах, законных правах граждан, проживающих в восточной части», - сказал Путин.

«Нужно говорить об изменениях в основной закон, о том, как люди будут там жить, и как они будут гарантированы в своих правах», - добавил президент РФ.