В Люксембурге европейские дипломаты обсуждают план Порошенко с Климкиным
В Люксембурге началось заседание Совета ЕС по иностранным делам, где европейские дипломаты обсудят ситуацию в Украине и мирный план Петра Порошенко с новоназначенным главой МИД Павлом Климкиным.
Об этом сообщил в своем Твиттере пресс-секретарь главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майкл Манн.
По его словам, Эштон лично встретила представителя Украины, который впервые в истории отношений Украина-ЕС приглашен на заседание такого формата, который объединяет исключительно страны-члены Евросоюза.
Сама Эштон сообщила, что этого утра Совет ЕС по вопросам иностранных дел собирается начать обсуждение плана Порошенко с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Читайте такжеКлимкин едет в Люксембург на встречу глав МИД ЕС"Чрезвычайно важно быть способными к поддержке того, что собирается делать Президент Порошенко. Покой и мир чрезвычайно важны для будущего страны, не только из очевидных соображений уберечь людей от ран и смерти, но также чтобы дать стране возможность строить и идти вперед", - заявила она.
Также, сказала Эштон, вопрос санкций остается на повестке дня.