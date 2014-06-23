В Люксембурге европейские дипломаты обсуждают план Порошенко с Климкиным

Об этом сообщил в своем Твиттере пресс-секретарь главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майкл Манн.

По его словам, Эштон лично встретила представителя Украины, который впервые в истории отношений Украина-ЕС приглашен на заседание такого формата, который объединяет исключительно страны-члены Евросоюза.

Сама Эштон сообщила, что этого утра Совет ЕС по вопросам иностранных дел собирается начать обсуждение плана Порошенко с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Читайте такжеКлимкин едет в Люксембург на встречу глав МИД ЕС"Чрезвычайно важно быть способными к поддержке того, что собирается делать Президент Порошенко. Покой и мир чрезвычайно важны для будущего страны, не только из очевидных соображений уберечь людей от ран и смерти, но также чтобы дать стране возможность строить и идти вперед", - заявила она.

Также, сказала Эштон, вопрос санкций остается на повестке дня.