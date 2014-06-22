Spiegel: Членов миссии ОБСЕ в Украине могли похитить казаки

К такому выводу пришли дипломаты западных стран, работающие над освобождением заложников, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интернет-издание Spiegel Online.

После прямых переговоров с похитителями дипломаты установили, что члены миссии ОБСЕ были задержаны в двух городах - Перевальске и Северодонецке - неким Николаем Козицыным. Он является казачьим атаманом, лидером "Нереестрового войска Донского".

Кроме того, отмечается, что в ходе переговоров постоянно всплывает имя Виктора Водолацкого - верховного атамана Союза казачьих войск России и зарубежья, а также депутата Госдумы РФ из комитета по обороне. Не исключено, что именно от него ожидают содействия в освобождении наблюдателей ОБСЕ.

Читайте такжеБоевики пока не выдвинули требований для освобождения 8 наблюдателей ОБСЕ

В плену сепаратистов на востоке Украины до сих пор находятся девять членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мотивы их задержания неизвестны, похитители не выдвигают никаких требований. Возможно, заложников используют в качестве живого щита, а их похищение - это способ оказать давление на других членов наблюдательных миссий ОБСЕ, предполагает немецкое издание.