Обама и Меркель пригрозили Москве новыми санкциями

Президент США Барак Обама обсудили c канцлером Германии Ангелой Меркель возможность введения новых санкций против России из-за ее политики в отношении Украины. Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на Reuters.

«Они (Меркель и Обама) согласились, что в случае если Россия не сделает ничего конкретного по деэскалации ситуации на востоке Украины, США и Евросоюз скоординируют дополнительные меры (против России)», — заявили в администрации президента США. Лидеры двух стран также отметили, что Кремль должен отвести свои войска от украинской границы и убедить ополченцев разоружиться.

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Ранее, в пятницу, Обама обсудил ситуацию в Украине с президентом Франции Франсуа Олландом. Главы государств призвали Москву сделать все для деэскалации конфликта в Украине, а также приветствовали одностороннее прекращение огня, объявленное украинским лидером Петром Порошенко.