Порошенко выступит на заседании ПАСЕ 26 июня

Президент Украины Петр Порошенко выступит на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 26 июня.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

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Летняя сессия ПАСЕ пройдет с 23 по 27 июня в Страсбурге.

Кроме того, в рамках этой же сессии выступит и президент Азербайджана Ильхам Алиев.