СМИ объяснили, что сдерживает Евросоюз в введении новых санкций против РФ

И причина тут не в местных ультраправых и их симпатии к Путину, а прежде всего в огромном военном контракте на 1,2 млрд евро на поставку России французких десантных кораблей вертолетоносцев Mistral, сообщает Новое время.

Согласно договоренностям, два корабля Mistral для России должна построить Франция, и еще два Россия построит сама по лицензии. Корабли могут нести 16 тяжелых или 32 легких вертолета. Первый корабль будет передан России в октябре 2014 года.

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Отношение к санкциям, как и собственно к США, в разных странах ЕС существенно отличается, отмечает Джон Феффер, содиректор вашингтонского исследовательского центра Foreign Policy in Focus. Он вспоминает Польщу - значительно более проамериканскую, чем, к примеру, Греция. В то время, как многие страны ЕС стремятся сократить свои расходы на НАТО, Варшава планирует, наоборот, увеличивать.

Продолжение статьи читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 13 июня.