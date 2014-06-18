Степан Кубив может возглавить Львовскую областную госадминистрацию
Львовскую областную государственную администрацию (ОГА) возглавит Степан Кубив, которого президент инициировал уволить с должности главы Национального банка.
Об этом IA ZIK сообщил информированный источник.
Напомним, сегодня президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект постановления об освобождении Степана Кубива с должности председателя Национального банка.
Читайте такжеНацбанк объяснил причины ускорения инфляции в мае
Ранее председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник заявил, что в Верховной Раде может быть поставлен вопрос о компетенции председателя Национального банка Степана Кубива, если не будут предприняты конкретные шаги по стабилизации курса гривны.
Как сообщал УНИАН, 10 июня Ирина Сех написала заявление на увольнение с должности главы Львовской ОГА и подала ее на согласование в администрацию президента.