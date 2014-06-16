Россия спекулирует на теме «гуманитарной катастрофы» в Украине - МИД

МИД Украины заявляет, что Россия избрала новую тактику враждебной политики - активные спекуляции на теме «гуманитарной катастрофы» в Украине.

Как говорится в заявлении МИД, переданном агентству УНИАН, новой тактикой враждебной политики России относительно Украины стали активные спекуляции на теме «гуманитарной катастрофы» в Украине. Кремль пытается сформировать искаженное представление о причинах и состоянии ситуации на востоке Украины.

Лицемерную политику России никоим образом не интересует безопасность и жизнь людей в Луганской и Донецкой областях. Основная причина драматического положения на востоке Украины – это нескрываемая политическая и военная поддержка Россией террористов, отмечают в МИД.

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Как говорится в заявлении, главной пропагандистской целью Кремля является отвлечение внимания мирового сообщества от своих преступных действий. Россия не предприняла ни одного шага, чтобы отмежеваться от бандитов и осудить совершенные ими террористические акты против украинских граждан и военных. Напротив, остерегаясь этого, Россия опустилась до того, что заблокировала появление заявления председателя Совета Безопасности ООН, в котором предлагалось выразить осуждение террористов.

Правительство Украины делает все возможное для защиты жителей восточных регионов, отмечают в МИД.

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Для мирного населения, желающего покинуть зону антитеррористической операции, созданы гуманитарные коридоры. Работает национальный координационный штаб по временному размещению граждан Украины, которые переселяются из Донецкой и Луганской областей в другие регионы страны. Особое внимание уделяется эвакуации детей.

После процедуры идентификации на блокпостах сил АТО граждане Украины будут получать соответствующий документ, дающий право на доступ к медицинскому обслуживанию, выплатам пенсий и разных видов государственной помощи.

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Развернута сеть мобильных пунктов для обеспечения граждан питьевой водой, питанием и медикаментами. С этой целью правительство сотрудничает с неправительственными и международными организациями и волонтерами.

Вместе с тем, российские террористы целенаправленно ведут войну против мирных людей. Они похищают детей, препятствуют свободному выезду людей, в т.ч. больных, которых потом цинично используют в качестве живого щита, заявляют в МИД и отмечают, что мир и безопасность на востоке нашего государства наступят лишь после преодоления террористической угрозы, которая поддерживается Кремлем.

Вместе со всем международным сообществом Украина требует от России прекратить лживую пропагандистскую кампанию, положить конец кровавой поддержке убийц, прекратить поставки им оружия и военной техники и публично призвать террористов немедленно сложить оружие.