В ООН говорили о России как о поставщике терроризма - постпред Украины

"Сегодня в рамках Генеральной ассамблеи ООН, мы говорили о России как о поставщике терроризма. Как о таком государстве, которое является поставщиком трансграничного терроризма, финансового терроризма по отношению к нашему государству, информационного терроризма", - подчеркнул Сергеев в ефірі Hromadske.tv.

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Он отметил, что Украина была вынуждена обратиться к генеральному секретарю ООН, чтобы тот посодействовал возвращению похищенных Россией украинских детей-сирот домой.

"О победе мы сможем говорить, когда Крым будет освобожден от оккупантов, когда ситуация на Востоке нормализуется. Тогда можно будет говорить о победе, которая будет коллективной", - отметил постпред.