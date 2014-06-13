В ГПУ отрицают инсценировку похищения и пыток Булатова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Дело, касающееся похищения Булатова, находится в Главном следственном управлении МВД Украины. Единственное, что мне докладывают, расследование продолжается. А данных, что там было инсценировка, такой информации нет”, - сказал Махницкий.

Как сообщал УНИАН, Булатова похитили неизвестные 22 января 2014 года, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как заявил сам активист, неизвестные били его, истязали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках.

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По факту исчезновения Булатова было открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Он лечился в одной из частных клиник Киева, потом в Литве и Германии.