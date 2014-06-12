В центре Мариуполя боевики угнали машину с пассажирами: похищен очередной "народный мэр" - СМИ
Как сообщили в самопровозглашенной "ДНР" Мариуполя, один из похищенных - Александр Фоменко.
В центре Мариуполя вооруженные люди угнали машину с пассажирами.
Как сообщает мариупольский сайт «0629», сегодня, около 09.40 на пересечении пр. Металлургов и ул. Карла Либкнехта неизвестные украли двух мужчин и их автомобиль.
По словам очевидцев, на перекрестке из автомобилей "Форд" и "Митсубиси" выбежали 4 человека в масках, камуфляже и с оружием. Они остановили "Хонду" черного цвета, затем вышли из машины и вытащили водителя и пассажира, положили их на асфальт.
Читайте такжеВ Мариуполе боевики стреляли друг в друга из-за ссоры - СМИ
Затем водителя и пассажира "Хонды" посадили в машину и увезли, "Хонду" угнали.
10.30 В пресс-службу ГУ милиции информация о происшествии не поступала.
По неофициальной информации "Хонда" принадлежит "народному мэру" Мариуполя Александру Фоменко.
Читайте такжеВ Мариуполе избрали нового «народного мэра» (фото)
11.40 Как сообщили в пресс-службе "ДНР" Мариуполя, один из похищенных - Александр Фоменко. "Это уничтожение "народных мэров", уже третий мэр похищен", - сказали ДНРовцы.