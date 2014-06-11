Минобороны: задержанный в Мариуполе за продажу оружия “майор” не имеет отношения к ВСУ

"При этом СМИ ссылались на слова советника Министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который в эфире 5 канала лишь сообщил: “В Мариуполе был задержан майор одной из наших оборонных структур, который был уличен в продаже оружия сепаратистам”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Управление прессы и информации Минобороны отмечает, что задержана сотрудниками правоохранительных органов лицо никоим образом не относится к ВСУ и Министерства обороны Украины.Читайте такжеВ Мариуполе задержали майора, который поставлял оружие террористам

По информации Военной службы правопорядка в ВСУ, в ходе проверки данной информации была проведена беседа с начальником управления территориальной обороны оперативного командования “Юг”, помощником оперативного дежурного ОК “Юг”, военным комиссаром Мариупольского ОГВК, которые опровергли данную информацию и причастность к данному случаю военнослужащих Вооруженных Сил Украины.Читайте такжеСБУ затримала організатора поставок зброї та боєприпасів із Росії для терористів на Донбасі

Во время разговора с советником Министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко установлено, что речь шла о военнослужащего другой силовой структуры, который задержан сотрудниками МВД Украины во время попытки продажи автомата Калашникова. Кроме того, его подозревают в продаже пистолетов ПМ.

Задержанного доставили к Запорожского изолятора временного содержания УМВД Украины в Запорожской области.

Ведется следствие.