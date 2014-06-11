Пискун предложил восстановить в Украине военные трибуналы

Как рассказал Святослав Пискун, срочное восстановление военных трибуналов необходимо из-за сложившейся ситуации в стране и разбалансированности правоохранительной системы, а также в связи с военными действиями на востоке страны.

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По его словам, необходимо также восстановить и развить систему военной прокуратуры и военных следователей. Бывший генпрокурор отметил, что люди, работающие в этих институциях, должны иметь специальную подготовку и образование для рассмотрения в судах военных преступлений.

Святослав Пискун сообщил, что разработал специальный законопроект, вносящий соответствующие изменения в закон о судоустройстве и уже имеет договоренности с народными депутатами о вынесении его на рассмотрение Верховной Рады.

В этом законопроекте Святослав Пискун также предлагает создать военные судебные палаты при Высшем специализированом суде и при апелляционных судах в Киеве, Харькове, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепропетровске. Кроме того, военные судебные палаты нужно создать в отдельных районных судах этих областей, для рассмотрения дел судами первой инстанции.

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«Такие палаты должны действовать постоянно… Действительность показала, что отсутствие дисциплины и соблюдение законов в армии и воинском деле, отсутствие надлежащего прокурорского контроля за армией, судебного надзора привели к развалу правоохранительной системы в органах обороны», - отметил Святослав Пискун.