Пискун из Брюсселя призывает работников ГПУ и судей действовать исключительно по закону

Он также призвал «не позволять втягивать себя в политические интриги недалеких политиков, которые толкают нашу Родину в пучину братоубийственной войны и хаоса».

Об этом говорится в обращении Пискуна, переданном УНИАН из Брюсселя.

По словам Пискуна, чтобы избежать незаконного уголовного преследования он вместе со своей семьей был вынужден выехать за пределы Украины. «Все это время я не сидел сложа руки, а встречался с известными европейцами, пытаясь доказать правду о том, что происходит в Украине», - отмечает экс-генпрокурор.

Вместе с тем он выражает сожаление, «что ситуация в Украине вышла из под контроля, превратилась в кровавую бойню».

Учитывая это, Пискун призывает и обращается, в первую очередь, «к работникам Генеральной прокуратуры Украины, к тем, которые меня знают, работали со мной, и для которых понятие верховенства права и законности является неухильнимиу исполнении своих должностных обязанностей. Украинский народ доверил вам надзор за соблюдением законности в государстве. Призываю вас твердо и неукоснительно выполнять нормы законодательства Украины, не позволять втягивать себя в политические интриги недалеких политиков, которые толкают нашу Родину в пучину братоубийственной войны и хаоса. На вас возлагается очень большая ответственность за надзор за деятельностью правоохранительных органов, и от того, как вы будете реагировать на незаконные действия со стороны нарушителей закона, будет зависеть много сотен жизней украинцев».

Пискун призывает работников ГПУ помнить, что они «несут ответственность за судьбу человека, поставив свою подпись под незаконным документом, и придет время, когда каждая ваша резолюция и каждое ваше решение будут проверены, и им будет дана правовая оценка».

Также Пискун обратился к судьям Украины. «Выносить от имени украинского народа любые решения по указке, просьбе или из политических соображений - это откровенный открытый преступление. Не берите на себя больше грехов, чем вы можете искупить. Помните, что придет время, когда перед Богом и людьми нужно будет ответить, а наказание за это будут очень серьезные, потому что сегодня решается судьба п'ятдесятимільйонного украинского народа», - подчеркнул Пискун.

В то же время он отметил, что уже «готов вернуться в Украину и встать на защиту законных прав украинского народа».