Активисты просят одесситов не допустить провокаций со стороны сепаратистов

В Одессе активисты предупреждают о возможных провокациях сепаратистов 7-12 июня.

Читайте такжеСМИ: Батальон "Одесса" приступил к службеКак сообщили УНИАН активисты Евромайдан-Одесса, в период 7-12 июня «в городе деструктивные силы планируют провокации, поскольку событий 2 мая им явно не хватает».

«Потому, для проведения своих акций они намереваются складировать оружие и «коктейли Молотова» в подвалах и на чердаках жилых домов», – сообщили активисты. Общественники считают, что в целях личной безопасности и во имя спокойствия в городе горожанам следует тщательно проверить чердаки и подвалы своих домов.

«Повесить на них замки, принять все возможные меры, чтобы посторонние люди не могли туда проникнуть. Обратить внимание на незнакомых лиц, которые могут появляться в ваших дворах и в домах, особенно, если они намереваются выгружать из машин какие-либо вещи - коробки, сумки и т.д.», - сообщили активисты.

Они просят о всех подозрительных фактах и лицах, найденных предметах, сообщать в обязательном порядке в Сосет гражданской безопасности «Евромайдан-Одесса» или по «102».

«Только от нашей активности и бдительности зависит сейчас, повторит ли Одесса судьбу Крыма и Донбасса», - заявляют в «Евромайдан-Одесса».

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 року в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Сразу погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. В общей сложности погибло 48 человек, более 200 получили ранения.

Для расследования данных событий в городе создана «Группа 2 мая», в которую пошли журналисты и профильные эксперты.