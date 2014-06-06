Эксперты назвали постановочным ролик с расстрелом пленных террористом Бесом

В результате экспертам удалось установить, что «вектор падения тел не совпадает с направлением выстрела. Судя по звуку лязга затворов взводили 2 АК-74 по звуку - выстрелы холостые, поэтому одиночные. Лиц офицеров не показали, кроме того они были в штатском. Один из них – в белой рубашке, находясь при этом несколько дней в плену». Поэтому эксперты отметили, что на белой рубашке сразу бы проявились следы крови, говорится в сообщении «Информационного сопротевления».

Читайте такжеТеррорист "Бес" расстрелял двух пленных и угрожает продолжить расстрелы

«Оба падают аккуратно прокатываясь и приподнимая ноги, хотя должны откинуться в направлении полета пули. Тот который в белой рубашке при падении видно как приподнимает голову и затем бережно кладет на пол чтобы не удариться. Расстрел происходит в небольшом помещении. Стрельба в помещении может вызвать рикошет, чего не наблюдалось. Присутствующие не боятся получить ранение от рикошета пули», - уверенны эксперты.

Раскадровка видео результата не дает, поскольку это не монтаж, а скорее всего постановочная съемка расстрела.