В воскресение харьковский Евромайдан соберет Народное вече

Об этом УНИАН сообщил соорганизаторхарьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

«Харьковский Евромайдан и общественность города решила закончить «русскую весну» и начать украинское лето. В воскресенье 1 июня, в 18 часов, на нашем старом месте, возле Тараса, мы снова созываем Народное Вече», - отметил Чистилин.

Читайте такжеХарьковский Евромайдан призвал перестать нянчиться с сепаратистами

По его сведениям, одной из главных тем, которая будет обсуждаться во время Народного вече, будет люстрация.

«Выборы закончились. Есть повод поговорить, что делать дальше, как будем проводить люстрацию, давить на власть, строить гражданское общество. «Не наступай на грабли, защити своих детей» - один из лозунгов Воскресного Вече. Одевайте вышиванки, берите национальную символику - долго говорить не будем. Лучше пройдемся шествием», - добавил Чистилин.