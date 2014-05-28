Из-за террористов жители Донецка начали бежать из города - СМИ

В основном это женщины и дети. Немало беженцев прибывает в Киев. Люди напуганы, оставляют работу, дома, принимают самое необходимое - деньги и документы.

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Возвращаться не планируют, пока ситуация не стабилизируется. Некоторые едва сдерживают слезы и увиденное за последние дни сравнивают не иначе, как с войной, передает ТСН.

"Я такого никогда в жизни не переживала. Это было очень рядом, я с ребенком в погребе скрывалась. Это очень страшно", - говорит одна из жительниц Донецка.

Действия боевиков беженцы оценивают крайне негативно. "Захватила какая-то кучка. Непонятно, что это за донбасская махновщина какая-то! Понимаете? Мы хотим жить в Украине, наша Родина - Украина! Отнюдь не донецкая республика, не луганска", - говорят люди из Донбасса.