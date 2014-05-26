Порошенко готов продать весь свой бизнес, кроме 5-го канала
15:45, 26 мая 2014Политика
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Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявляет, что не собирается продавать “5-й канал”
“5-й канал” иногда критикует меня гораздо больше, чем другие”, - сказал Порошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня на пресс-конференции в своем избирательном штабе.
“Я думаю, вы меня поддержите, что “5-й канал”, как собственность, которая мне также принадлежит... “5-й канал” никогда не продавался и продаваться не будет”, - подчеркнул Порошенко.
Читайте такжеПорошенко рассказал, в какой степени его интересует ЯнуковичОн подчеркнул, что “5-й канал” играет важную роль в обеспечении свободы слова в Украине.
“5-й канал” иногда критикует меня гораздо больше, чем другие”, - сказал Порошенко.
В то же время он подтвердил свое намерение продать оставшуюся часть своего бизнеса после вступления на пост президента.
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