Порошенко готов продать весь свой бизнес, кроме 5-го канала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

“Я думаю, вы меня поддержите, что “5-й канал”, как собственность, которая мне также принадлежит... “5-й канал” никогда не продавался и продаваться не будет”, - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеПорошенко рассказал, в какой степени его интересует ЯнуковичОн подчеркнул, что “5-й канал” играет важную роль в обеспечении свободы слова в Украине.

“5-й канал” иногда критикует меня гораздо больше, чем другие”, - сказал Порошенко.

В то же время он подтвердил свое намерение продать оставшуюся часть своего бизнеса после вступления на пост президента.