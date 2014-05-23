Ракетный крейсер США Vella Gulf сегодня войдет в Черное море
17:59, 23 мая 2014Политика
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Американский ракетный крейсер Vella Gulf сегодня войдет в Черное море, сообщается в пресс-релизе ВМС США.
Крейсер Vella Gulf войдет в Черное море для совместных учений с НАТО / ВМС США
Указывается, что крейсер будет принимать участие в двусторонних и многосторонних учениях. «Vella Gulf будет совместно работать с партнерами по НАТО для усиления и улучшения взаимодействия в регионе», - говорится в сообщении ВМС США.
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Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что крейсер Vella Gulf войдет в Черное море на этой неделе. Он подчеркнул, что речь идет о плановых действиях американских военных, которые проводятся на постоянной основе, передают РИА Новости.
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