Ракетный крейсер США Vella Gulf сегодня войдет в Черное море

Указывается, что крейсер будет принимать участие в двусторонних и многосторонних учениях. «Vella Gulf будет совместно работать с партнерами по НАТО для усиления и улучшения взаимодействия в регионе», - говорится в сообщении ВМС США.

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Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что крейсер Vella Gulf войдет в Черное море на этой неделе. Он подчеркнул, что речь идет о плановых действиях американских военных, которые проводятся на постоянной основе, передают РИА Новости.