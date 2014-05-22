Турчинов выразил соболезнования семьям погибших в ходе АТО

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Сегодня, суживая территорию террористической опасности, украинские военные защитили мирные города, куда пытались ворваться преступники. Но защитили ценой собственной жизни", - отметил Турчинов, подчеркнув, что в результате боевых действий военные не позволили "расползтись террористической угрозе и захватить свободные от сепаратистов города и поселки Донбасса".

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"Я выражаю искренние соболезнования семьям тех патриотов, которые отдали свои жизни за то, чтобы Украина оставалась свободной и единой. Вечная память героям", - добавил Турчинов. Он подчеркнул, что государство обязано выполнить свой долг, позаботившись о семьях погибших.