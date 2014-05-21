Менее 11% избирателей готовы финансово поддержать кандидата в президенты - опрос

Лишь 10,7% избирателей готовы финансово поддержать кандидата в президенты, если он откроет бухгалтерию избирательного фонда и будет отчитываться о расходах.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” вместе с центром имени Разумкова с 14 по 18 мая.

В то же время, согласно результатам опроса, 80,8% не готовы финансировать кандидата, а 8,5% не смогли ответить.

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84,8% опрошенных считают, что источники финансирования избирательных фондов кандидатов в президенты Украины должны быть открыты. 6% считают, что “нет”, а 9,2% не смогли ответить. Отвечая на вопрос: “Важно ли Вам при голосовании на президентских выборах знать, откуда у кандидата средства на избирательную кампанию и как он их тратит?”, 40,6% отметили, что “да, очень важно”, 40,7% - “в целом важно”, 9,5% -”не очень важно”, 3,2% - “совсем не важно”, 5,9% - “затрудняюсь ответить”.

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Директор Фонда “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” Ирина Бекешкина отметила, что “все эти цифры странные даже для нас”. В то же время она подчеркнула, что эти цифры “есть очень серьезный аргумент для того, чтобы наши кандидаты открывали свои финансы”. По ее словам, людям больше всего не нравится в партиях то, что “они на содержании у финансово-олигархических групп ”, а в то же время только, “к сожалению, 11% готовы давать на это деньги”.

“Это, конечно, большая проблема нашего общества - с одной стороны они не хотят, чтобы политические силы содержались за счет финансово-олигархических групп, а с другой стороны деньги пока на партии, на кандидатов люди давать не склонны и это конечно проблема”, - отметила Бекешкина.

Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением Крыма. Опрошено 2011 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.