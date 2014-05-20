«Спикер» самопровозглашенной «ДНР» заявил о начале национализации предприятий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Пушилин сегодня, 20 мая, на пресс-конференции в видеосюжете, размещенном «ДНР» в интернете на портале youtube.

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«Мы начинаем процесс национализации предприятий, которые находятся на территории Донецкой народной республики. Все эти годы нас обворовывали, обворовывали местные олигархи, забирали нажитое у трудового населения Донбасса», - сказал Пушилин.

Он отметил, что «сейчас все крупные предприятия, принадлежащие местным олигархам, заявляют, что будут платить все налоги в Киев, а не в Донецкую народную республику, тем самым инициируют задержку пенсий, социальных выплат».

Пушилин заверил, что в «ДНР» «не намерены останавливать предприятия». «Я прошу оставаться всех на рабочих местах, продолжить работу», - заявил «спикер».

В то же время он признал, что пока нет механизма для реализации процесса национализации предприятий.

По словам Пушилина, в «ДНР» уже «ряд собственников (предприятий) обратилось и уже намерены платить налоги здесь». Он подчеркнул, что таким собственникам «это дает, конечно, надежду при этой национализации, что их, скажем так, это не коснется и они смогут продолжать бизнес».

Пушилин еще раз акцентировал, что «ДНР» будет национализировать предприятия местных олигархов, и список этих предприятий все узнают в ближайшем будущем.