Петиция с требованием внести Россию в список стран-спонсоров терроризма набрала 100 тысяч голосов

По правилам, для того, чтобы американские власти официально ответили на петицию, обращение за месяц должны подписать не менее 100 тысяч человек.

Читайте такжеНа сайте Белого дома появилась петиция о признании России "спонсором терроризма"

Об этом сообщает РИА Новости.

Петиция появилась на сайте 23 апреля. По утверждению авторов обращения, российская власть в последние месяцы проводит в Украине тайные операции, которые подпадают под определение международного терроризма.

В настоящее время в список стран-спонсоров терроризма госдепа США входят Иран, Сирия, Куба и Судан. В отношении этих стран действуют американские санкции: запрет на поставки оружия, ряд финансовых ограничений.