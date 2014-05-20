Сегодняшнее заседание ВР закрыто. Следующее - 29 мая
Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов отметил, что принятие сегодня парламентом Меморандума о взаимопонимании и мире - “это очень важный шаг Верховной Рады, который демонстрирует, что мы все делаем с вами, чтобы мирно решить эту проблему”.
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Он отметил, что те, “кто сложит оружие, покинет административные сооружения, те будут амнистированы, а тех, кто является преступниками, кто убивал людей, кто пытал людей, кто продолжает борьбу против Украины, обезвредят. Точка. И иного варианта не будет”.
Турчинов подчеркнул, что «мы все делаем для того, чтобы в Украине было спокойствие и согласие”.
Он отметил, что на протяжении недели проходит “активная фаза избирательной кампании и осталось менее 5 дней до принятия решения украинским народом относительно избрания следующего президента Украины”.
Именно поэтому, по словам Турчинова, по предложениям депутатских групп и фракций депутатам предоставляется возможность работать в регионах со своими избирателями.
Он напомнил, что следующая неделя за графиком не пленарная, “но мы не можем так долго не работать, поэтому парламент соберется в четверг, 29 мая”.
Он отметил, что тогда уже можно будет сделать выводы о первом туре выборов.
Турчинов закрыл сегодняшнее заседание и подчеркнул, что следующее состоится 29 мая.