Депутаты опровергли слухи о российском гражданстве Геннадия Труханова (официальный документ)

Об этом сообщает пресс-служба депутатской группы «Экономическое развитие».

«Мы отправили запрос в Генеральное консульство РФ в Одессе и получили официальный ответ вице-консула Артёма Байкина о том, что Труханов Геннадий Леонидович, родившийся 17.01.1965 в городе Одесса, гражданином Российской Федерации не является. По вопросу приобретения гражданства РФ не обращался, паспортом гражданина России не документировался», - отметил Виталий Журавский.

По словам парламентария, заявления о якобы двойном гражданстве вбрасываются в информационное пространство с целью дискредитировать Геннадия Труханова, настроить против него избирателей, понизить рейтинг и, в конечном итоге, отнять голоса.

Виталий Журавский призвал политических оппонентов и конкурентов Геннадия Труханова прекратить использовать грязные технологии в борьбе за кресло мэра Одессы, потому как ситуация в стране требует консолидации и взаимопонимания, а не междоусобной борьбы, которая может лишь усугубить ситуацию.