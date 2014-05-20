Пограничники не пропустили в Украину свыше 200 экстремистов из России

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, также не пропускаются все подозрительные лица, в отношении которых есть основания считать, что они едут с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Пограничники приняли такие меры по усилению украинско-российской границы: все пункты пропуска перекрыты бетонными блоками и противотанковыми ежами, количество полос движения сокращено до минимума; все участки границы усилены пограничными резервами; созданы резервы прикрытия – мотоманевренные группы; во всех пунктах пропуска для предубеждения въезда экстремистов, ввоза оружия и средств террора осуществляется усиленный пограничный контроль.

Также продолжается инженерное обустройство украинско-российского участка: оборудовано более 200 блокпостов, 400 огневых позиций, 70 км траншей и препятствий на угрожающих участках, повреждены почти 200 объездных дорог вне пунктов пропуска; на оперативных направлениях установлены сигнальные минные поля и сигнализационные системы.

Читайте такжеПограничники остановили россиянина, перевозившего из Крыма полмиллиона рублей РФ

Все это в комплексе позволяет пограничникам выявлять у задержанных экстремистски настроенных лиц оружие, боеприпасы, бронежилеты, значительное количество валюты, пропагандистскую литературу.

К охране правопорядка в пограничных районах привлекаются представители местных сил самообороны и народных дружин, формируются блокпосты из патриотически настроенного населения приграничья.

«В условиях роста напряженности в восточном приграничье Украины военнослужащие Государственной пограничной службы на сегодняшний день остаются главными гарантами территориальной целостности страны. Однако в Донецкой и Луганской областях им приходится работать в условиях постоянных провокаций и психологического давления», - отметили в Госпогранслужбе.