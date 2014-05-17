Суд запретил неограниченное применение водометов

Окружной административный суд Киева отменил постановление правительства о неограниченном использовании водометов.

Копию соответствующего постановления от 12 мая с.г. обнародовал на своем персональном сайте народный депутат Украины Геннадий Москаль, по иску которого принято судебное решение.

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Депутат напомнил, что 22 января этого года, в разгар протестных акций, Кабинет министров принял постановление №14 о внесении изменений в п. 16 “Правил применения специальных средств при охране общественного порядка”, которым расширил перечень случаев использования водометов и снял любые ограничения. Как сказано в постановлении, “Водометы применяются сотрудниками милиции для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, отражения нападения на здания, помещения, сооружения и транспортные средства независимо от их принадлежности, защиты граждан и самозащиты от нападения и других действий, создающих угрозу их жизни, здоровью, жилью или имуществу”. Предыдущая редакция постановления была такая: “Водометы применяются для рассредоточения участников массовых беспорядков при температуре атмосферного воздуха не ниже 0 град. С”.

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Москаль отмечает, что ни в одной стране мира не позволено применять против людей водометы при температуре ниже нуля, это устройство используют исключительно для рассредоточения участников массовых беспорядков. Применение к протестующим водометов при температуре ниже 0 может привести к обморожению и переохлаждению, и направлено на умышленное причинение сильной боли, страдания и угрозы жизни граждан.

Кроме того, при принятии постановления не была соблюдена предусмотренная процедура.