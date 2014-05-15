Украина не готова к проведению общенациональных референдумов - социолог

Об этом заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"У нас любой референдум разведет Украину. Мы не готовы к общенациональному референдуму. У нас низкая политическая культура. Вы посадите 15-летних мальчиков и девочек - они вам дадут необходимый результат", - сказал Небоженко.

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По его словам, так называемые "референдумы" на Донбассе - это взаимоисключающие референдумы. "Что нас ждет, если в Украине все сохранится в порядке? Референдум в референдуме. В Донецке - один, в Краматорске - другой, в Мариуполе - третий", - отметил социолог.

При этом Небоженко согласился, что в любом случае в Украине нужно изменять административно-территориальную систему. "Нужно переводить все на уровень местного самоуправления, чтобы человек имел возможность «гавкнуть» на чиновника, если он делает не то", - сказал Небоженко.